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Suluova MYO belge aldı

21.01.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) ‘Sıfır Atık Yetki Belgesi’ almaya hak kazandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve Bakanlığın vizyon projeleri arasında yer alan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında hazırladığı sıfır atık yönetim sitemi ile sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan Suluova MYO Temel Seviye “Sıfır Atık Yetki Belgesi” aldı.Rektör Yardımcısı Prof.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) ‘Sıfır Atık Yetki Belgesi’ almaya hak kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve Bakanlığın vizyon projeleri arasında yer alan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında hazırladığı sıfır atık yönetim sitemi ile sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan Suluova MYO Temel Seviye “Sıfır Atık Yetki Belgesi” aldı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü ile Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan, Suluova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin’e Temel Seviye Sıfır Atık Yetki Belgesini teslim etti.
Bu projenin içinde olmaktan duydukları memnuniyeti belirten Karavin, çevre kirliliğinin önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre Suluova Meslek Yüksekokulu’nun ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandığını söyledi.
Sıfır Atık’ın, atık oluşumunun önlenmesi ya da azaltılması, atık oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olduğunu ifade eden Alpaslan, “Bizler geçmişin emanetini geleceğe taşımak ve sürdürülebilir üniversite yaşamını sağlamak, teknolojik israfı önlemek için sıfır atık projesine önem veriyoruz” dedi.
Rektör Yardımcısı Kürkçü ise “Daha yeşil, daha temiz bir dünya için, israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Bu hedef doğrultusunda üniversite yerleşkelerinin tamamında çalışmalar devam edecek” diye konuştu.

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