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Sungurlu’da giriş ve çıkışlarda kontroller artırıldı

ÇORUM HABERLERİ  | 03.04.2020 17:55 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sungurlu’da ilçe giriş ve çıkışlarında denetimler yapılmaya başlandı.Tüm dünyayı etkisi altına alınan virüs salgının ardından tüm yurtta olduğu gibi Sungurlu’da da tedbirler üst düzeye çıkarılırken ilçenin giriş-çıkışları da kontrol altına alındı.Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan, Karadenizi İç Anadolu’ya bağlayan ilçede Sungurlu-Çorum yol güzergahlarında Korona virüs denetimi yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sungurlu’da ilçe giriş ve çıkışlarında denetimler yapılmaya başlandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alınan virüs salgının ardından tüm yurtta olduğu gibi Sungurlu’da da tedbirler üst düzeye çıkarılırken ilçenin giriş-çıkışları da kontrol altına alındı.
Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan, Karadenizi İç Anadolu’ya bağlayan ilçede Sungurlu-Çorum yol güzergahlarında Korona virüs denetimi yapıldı. İlçe Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan araçlarda sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü. Sağlık ekipleri sürücülere ve yolculara 14 kuralı hatırlatarak uyması gerekenleri anlattı.
Güvenlik güçleri ise sürücülere gidecekleri istikameti sorarak acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan ilçenin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaya devam edeceği bildirildi.

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Çalışkan Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Aktaş Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Gülcan Eczanesi
Sungurlu
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