Sungurlu’da kan, kök hücre ve organ bağışı kampanyası

Sungurlu Belediye Başkanlığı öncülüğünde, Kızılay ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan Kan, Kök Hücre ve Organ Bağışı kampanyası çerçevesince 4 günde toplam 344 ünite kan toplanırken, 119 kişi kök hücre ve 36 kişi de organ bağışında bulundu.

İlk iki gün Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri, oda başkanları ve Sungurlulular kampanyaya destek verirken, son günde de oda başkanları, dernek üyeleri ve vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

İlk gün sonunda 101 ünite kan ve 47 kişi de kök hücre bağışında bulunurken, 24 kişi de organ bağışında bulundu. İkinci günde ise 100 ünite kan ve 19 kişi de kök hücre bağışında bulundu.

Üçüncü günde ise 84 ünite kan ve 35 kişi de kök hücre bağışında bulundu.

Kampanyanın son gününde ise 59 kişi kan, 37 kişi kök hücre bağışını yaptı.

Kampanya sonunda toplam 344 ünite kan toplanırken, 119 kişi de kök hücre bağışında bulunuldu. Kampanyada 36 vatandaşımızın ise organ bağışında bulunduğu öğrenildi.

Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Kızılay personelinden aldığımız bilgilere göre, 4 günde yapılan bağışlar son 5-6 yılın rekoruymus son yıllarda yapılan kampanyalarda 80 civarı alım yapılıyormuş. İlk gün bu rekoru kırdık yetmedi ikinci gün de kırdık. Kampanya süresince görev alan Çorum Kızılay Şube personeline, özverili çalışan Belediye personelimize ve çağrımıza duyarsız kalmayacak destek olan Oda başkanları ve üyelerine, dernek başkanları ve üyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan vatandaşlarımıza ve tüm hemşehrilerime teşekkür ederim. Umarım 3 yaşındaki yavrumuz Mustafa Janberk ve diğer hastalarımıza şifa olur" ifadelerini kullandı.

