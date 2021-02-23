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Sungurlu’da kurduğu 500 metrekare serada topraksız marul yetiştiriyor

23.02.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı Gafurlu köyünde Ramazan Nikbay isimli çiftçi, yaklaşık 500 metrekare alanda kurduğu serada marul bitkisini hidroponik (topraksız) olarak yetiştirmeye başladı.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musab Altun, "Özellikle su tasarrufu sağlayan üretim metodunda, bitkiler daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yetişmektedir.

Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı Gafurlu köyünde Ramazan Nikbay isimli çiftçi, yaklaşık 500 metrekare alanda kurduğu serada marul bitkisini hidroponik (topraksız) olarak yetiştirmeye başladı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musab Altun, "Özellikle su tasarrufu sağlayan üretim metodunda, bitkiler daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yetişmektedir. Hidroponik tarımda yabancı ot mücadelesine ihtiyaç duyulmaması, konukçuların barınıp yetişebilecekleri ortamların bulunmaması ve hasattan sonra seranın tamamının kolay bir şekilde dezenfekte edilebilmesi sebebiyle çok daha az zirai ilaç kullanılmaktadır. Bu yönleriyle çevreci bir üretim metodu olan hidroponik tarım daha az iş gücüne de ihtiyaç duymaktadır. Tarımsal üretim de en üst üretim metodlarından biri olan serada hidroponik tarımı ilçemizde hayata geçiren üreticimiz Ramazan Nikbay’a girişiminden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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