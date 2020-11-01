Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı

Üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da hem okulunu bitirip hem de en çok yapmak istediği sunuculuk- spikerlik üzerine eğitim alan Dilay Kemer, Fenerbahçe TV'nin sunuculuğunu yapmaya başladı. Bu süreçte kan kanserine yakalanan Kemer, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bir süre sonra halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede hastalığının nüksettiğini öğrenen Kemer, bu haberi sosyal medyadan paylaştı. Kemer, hastalıkla mücadelesinin 4'üncü ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

'KIZIM BURADA YAŞAMAYI PLANLIYORDU'

Kemer'in cenazesi, memleketi Antalya'ya getirildi. Kemer’in Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki cenazesine baba Hasan Kemer (62), anne Serap Sevin (55) ile çok sayıda yakını katıldı. Yakınları Kemer'in tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Hasan Kemer, kızının çok mücadele ettiğini, güçlü durmasına rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi. Acılı baba kızının hayalinin iyileştikten sonra memleketi Antalya'ya gelmek olduğunu belirterek, "Kızım yakınlarına sarılıp burada yaşamayı planlıyordu. En son telefon konuşmamızda balık yediğini ve tarhana çorbası istediğini söylemişti. Ona çorba götürdüm ama nasip olmadı" dedi.