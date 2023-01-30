Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 Süper Lig ikinci transfer sezonunda sona yaklaşılıyor!

Futbolseverler tarafından merakla beklenen transfer dönemi 12 Ocak 2023 Perşembe günü başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kulüplerin harcama limitlerini de geçtiğimiz günlerde açıkladı. Takımına aldıkları futbolcuları Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildiren kulüpler peş peşe transfer haberlerini duyuruyor. İşe 2022-2023 ara transfer dönemine dair tarihler...

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başladı ve 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini açıkladı.

Buna göre en çok harcama limiti olan takım yüzde 40 sapma payıyla birlikte 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe’yi 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray takip etti. 3’üncü sırada 1 milyar 042 milyon 337 bin 863 TL ile Trabzonspor yer alırken, Beşiktaş’ın harcama limiti ise 981 milyon 084 bin 511 TL oldu.

Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri şu şekilde:

1.Trabzonspor A.Ş: 744.527.045 - 1.042.337.863

2.Fenerbahçe A.Ş: 1.134.152.391 - 1.587.813.348

3.Arabam.com Konyaspor: 206.164.520 - 288.630.328

4.Medipol Başakşehir FK: 286.872.606 - 401.621.648

5.Corendon Alanyaspor: 185.810.956 - 260.135.339

6.Beşiktaş A.Ş: 700.774.651 - 981.084.511

7.Fraport TAV Antalyaspor: 198.447.905 - 277.827.066

8.Vavacars Fatih Karagümrük: 133.307.309 - 186.630.232

9.Adana Demirspor A.Ş: 287.558.866 - 402.582.412

10.Demir Grup Sivasspor: 269.432.666 - 377.205.732

11.Kasımpaşa A.Ş: 171.317.390 - 239.844.346

12.Atakaş Hatayspor: 180.937.033 - 253.311.846

13.Galatasaray A.Ş 1.104.157.487 - 1.545.820.482

14.Yukatel Kayserispor: 136.325.484 - 190.855.678

15.Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş: 267.841.294 - 374.977.812

16.Bitexen Giresunspor: 202.431.404 - 283.403.965

17.MKE Ankaragücü: - 236.048.959 - 330.468.543

18.HangiKredi Ümraniyespor: 186.694.743 - 261.372.640

19.İstanbulspor A.Ş: 195.247.056 - 273.345.878



