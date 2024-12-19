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Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri belli oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.12.2024 10:57
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Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 21 Aralık Cumartesi, 22 Aralık Pazar ve 23 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig’de 17. hafta programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Emre Kargın

21 Aralık Cumartesi
16.00 Sivasspor - Samsunspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

22 Aralık Pazar
13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
16.00 Kayserispor - Galatasaray: Mehmet Türkmen
19.00 Trabzonspor - Bodrum FK: Ozan Ergün

23 Aralık Pazartesi
20.00 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Alper Akarsu

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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