Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de playoff finalinde Adana Demirspor'u penaltılarda 6-5 mağlup etti ve bu yıl Süper Lig'e çıkan son takım oldu.
Böylelikle önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak.Son olarak 1996/97 sezonunda 6 İstanbul takımını barındıran Süper Lig, bu görüntüyü yeni sezonda da verecek.
Önümüzdeki sezonda İstanbul'dan son şampiyon Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük, Türkiye'nin en üst seviye liginde mücadele verecek.
Üç büyüklerin yanı sıra Zeytinburnu, Sarıyer ve İstanbulspor, Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı 1996/97'de Süper Lig'de bulunuyordu. O sezon Sarıyer ve Zeytinburnu bir alt lige düşmüştü.
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