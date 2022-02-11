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Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

11.02.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12-14 Şubat tarihlerinde oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 25. haftadaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka

13 Şubat Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

14 Şubat Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

AA

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