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Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.03.2024 15:54
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Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanmasının planlandığı bildirildi.

Ligde 31. haftanın programı şöyle:

2 NİSAN SALI

17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü

20.30 Gaziantep FK - Alanyaspor

20.30 Galatasaray - Hatayspor

3 NİSAN ÇARŞAMBA

17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük

20.30 Kayserispor - Kasımpaşa

20.30 Konyaspor - Trabzonspor

20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor

4 NİSAN PERŞEMBE

20.30 Samsunspor - Pendikspor

20.30 Başakşehir - Beşiktaş

Yerel Seçim 2024


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