Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanmasının planlandığı bildirildi.
Ligde 31. haftanın programı şöyle:
2 NİSAN SALI
17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK - Alanyaspor
20.30 Galatasaray - Hatayspor
3 NİSAN ÇARŞAMBA
17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük
20.30 Kayserispor - Kasımpaşa
20.30 Konyaspor - Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor
4 NİSAN PERŞEMBE
20.30 Samsunspor - Pendikspor
20.30 Başakşehir - Beşiktaş