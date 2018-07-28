Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

Süper Lig'den geçtiğimiz sezon 1. Lig'e düşen Osmanlıspor, Fenerbahçe'den Beykan Şimşek'i transfer ettiğini açıkladı. Osmanlıspor, Beykan Şimşek'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Yaptığı transferlerle bu sezon genç oyunculara büyük önem veren Fenerbahçe'nin Beykan Şimşek'i takımdan göndermesi şaşkınlık yarattı.
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 79
BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor | BONSERVİS Bedeli: Bilinmiyor
2 / 79
TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
3 / 79
RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor | Bonservis bedeli: Yok
4 / 79
ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
5 / 79
AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
6 / 79
MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
7 / 79
YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok
8 / 79
FABRI | Beşiktaş > Fulham | BONSERVİS BEDELİ: 6 milyon Euro
9 / 79
DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor (Kiralık)
10 / 79
ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
11 / 79
JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
12 / 79
BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
13 / 79
VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Yok
14 / 79
DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
15 / 79
ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
16 / 79
SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
17 / 79
SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
18 / 79
MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro
19 / 79
MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
20 / 79
JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
21 / 79
YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
22 / 79
YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
23 / 79
Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
24 / 79
ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
25 / 79
JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
26 / 79
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
27 / 79
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
28 / 79
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
29 / 79
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
30 / 79
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
31 / 79
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
32 / 79
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
33 / 79
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
34 / 79
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
35 / 79
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
36 / 79
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
37 / 79
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
38 / 79
GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
39 / 79
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
40 / 79
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
41 / 79
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
42 / 79
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
43 / 79
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
44 / 79
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
45 / 79
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
46 / 79
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
47 / 79
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
48 / 79
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
49 / 79
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
50 / 79
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
51 / 79
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
52 / 79
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
53 / 79
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
54 / 79
SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
55 / 79
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
56 / 79
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
57 / 79
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
58 / 79
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
59 / 79
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
60 / 79
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
61 / 79
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
62 / 79
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
63 / 79
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
64 / 79
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
65 / 79
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
66 / 79
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
67 / 79
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
68 / 79
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
69 / 79
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
70 / 79
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
71 / 79
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
72 / 79
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
73 / 79
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
74 / 79
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
75 / 79
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
76 / 79
ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
77 / 79
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
78 / 79
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
79 / 79
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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