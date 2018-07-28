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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.07.2018 17:21 | Son Güncelleme

Süper Lig'de transferler birbiri ardına açıklanmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'nin genç oyuncusu 1. Lig ekibine transfer oldu.

Süper Lig'den geçtiğimiz sezon 1. Lig'e düşen Osmanlıspor, Fenerbahçe'den Beykan Şimşek'i transfer ettiğini açıkladı. Osmanlıspor, Beykan Şimşek'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Yaptığı transferlerle bu sezon genç oyunculara büyük önem veren Fenerbahçe'nin Beykan Şimşek'i takımdan göndermesi şaşkınlık yarattı.

Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

1 / 79

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor | BONSERVİS Bedeli: Bilinmiyor

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor | BONSERVİS Bedeli: Bilinmiyor
2 / 79

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
3 / 79

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor | Bonservis bedeli: Yok

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor | Bonservis bedeli: Yok
4 / 79

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
5 / 79

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
6 / 79

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
7 / 79

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok
8 / 79

FABRI | Beşiktaş > Fulham | BONSERVİS BEDELİ: 6 milyon Euro

FABRI | Beşiktaş > Fulham | BONSERVİS BEDELİ: 6 milyon Euro
9 / 79

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor (Kiralık)

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor (Kiralık)
10 / 79

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
11 / 79

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
12 / 79

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
13 / 79

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Yok

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Yok
14 / 79

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
15 / 79

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
16 / 79

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
17 / 79

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
18 / 79

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro
19 / 79

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
20 / 79

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
21 / 79

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
22 / 79

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
23 / 79

Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro

Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
24 / 79

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
25 / 79

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
26 / 79

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
27 / 79

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
28 / 79

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
29 / 79

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
30 / 79

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
31 / 79

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
32 / 79

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
33 / 79

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
34 / 79

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
35 / 79

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
36 / 79

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
37 / 79

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
38 / 79

GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
39 / 79

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
40 / 79

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
41 / 79

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
42 / 79

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
43 / 79

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
44 / 79

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
45 / 79

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
46 / 79

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
47 / 79

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
48 / 79

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
49 / 79

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
50 / 79

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
51 / 79

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
52 / 79

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
53 / 79

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
54 / 79

SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro

SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
55 / 79

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
56 / 79

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)

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DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
58 / 79

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
59 / 79

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
60 / 79

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
61 / 79

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
62 / 79

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
63 / 79

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
64 / 79

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
65 / 79

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
66 / 79

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
67 / 79

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
68 / 79

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
69 / 79

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
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SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
71 / 79

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Anahtar Kelimeler:
beykan şimşek Fenerbahçe Osmanlıspor

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