Süper Lig'de çıktığı ilk maçta kırmızı kart gören Arda Turan'dan sosyal medya açıklaması geldi! ''Hakemler bize karşı insancıl değil"

Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan İkas Eyüpspor'da Arda Turan kırmızı kart görerek ilk lig maçında talihsiz bir olay yaşamıştı. Gördüğü kırmızı kart nedeniyle maç sonunda açıklama yapamayan Arda Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu

"BİZE KARŞI YAKLAŞIMLARI DAHA İNSANCIL OLMALI"

Maçın hakemi Oğuzhan Çakır tarafından ihraç edilen Arda Turan, "Hakem arkadaşlarımıza da naçizane tavsiyem daha iyi bir iletişim içinde olmaları. Futbol bir eğlence sporu. Bize karşı yaklaşımları daha insancıl olmalı. Hakaret etmeden, sadece teknik alanımı terk ettiğim için ihraç edildim. Hakemlerimiz bunu herkese ve her yerde uygulayacaklarını söyledi. 'Adalet' söylemiyle yola çıkan TFF'ye, kurullarına ve hakem arkadaşlarımıza güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın açıklaması şöyle: