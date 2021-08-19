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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

19.08.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu.

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 2. hafta oynanacak maçların hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun maçlara atadığı hakemler şöyle:

20 AĞUSTOS CUMA

20.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa - Giresunspor: Ali Palabıyık
19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
21.45 Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Ümit Öztürk

22 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
21.45 Fenerbahçe - Antalyapor: Halil Umut Meler
21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

23 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Trabzonspor - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.45 Galatasaray - Hatayspor: Hüseyin Göçek

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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