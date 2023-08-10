Süper Lig'de herkesi şaşırtan ayrılık! Konyaspor'un 10 gün önce kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin takımdan ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden ekiplerden Konyaspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

10 GÜN ÖNCE İMZALAMIŞTI

Konya ekibi geçtiğimiz haftalarda kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin'in ailevi sebepleri nedeniyle ayrılmak istediğini ve bu yüzden sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

"AİLEVİ SEBEPLER..."

Konyaspor kulübünden yapılan açıklamada, ''Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin'in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

