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Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.07.2020 20:14 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Futbol Kulübü talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor kulüpleri ile Gaziantep FK'den idareci Yusuf Ziya Demsoy, antrenör Gabriel Margarit, İttifak Holding Konyaspor'dan yardımcı antrenör Tamer Sivrikaya, futbolcu Ali Turan, Çaykur Rizespor'dan idareciler Serkan Karavin, Hasan Yavuz Bakır, Saffet Kopuz ve görevli İsmail Tiryaki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemlere uymaması gerekçesiyle PFDK'ye yollandı.

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