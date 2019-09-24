Süper Lig'e ismini kazıyan futbolcular şimdi nerede?

Bölgenin ilk Türk futbol kulüplerinden Türkspor'un başına getirilen 31 yaşındaki Grosskreutz, yerel basına yaptığı açıklamada, bu seçiminde Dortmund'da Türklerin ve göçmenlerin yoğun olduğu Nordstadt semtinde doğup, Türkler ve göçmenler arasında büyümesinin etkili olduğunu söyledi.

Türkspor Dortmund Başkanı Akın Kara ise Grosskreutz ile daha yüksek hedefleri yakalamak için anlaştıklarını ifade ederken, "Geçen yıl açık ara şampiyon olarak Bezirksliga'ya çıktık. Çok önemli transferler yaptık. Grosskreutz ile takımın hedefleri bütünleşti. İnanıyorum ki yeni hocamız ile üst liglere çıkacağız. Almanya'da Berlin Türkiyemspor, Münih Türkgücü gibi efsane takımların yerini almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kevin Grosskreutz'un bu anlaşması akıllara Süper Lig'e ismini kazıyan diğer futbolcuların şimdilerde hangi takımlarda oldukları sorusunu getirdi.

İşte o isimler ve takımları...

