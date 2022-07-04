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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022/2023 sezonu Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi tarihi

04.07.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig fikstür çekimi, bu akşam tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. 2022/2023 sezonu Süper Lig kura çekimiyle birlikte, ligde takımların ilk yarı ve ikinci yarı maç fikstürleri belli olacak. Birçok sporsever, 'Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 2022/2023 sezonu Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi tarihi.

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022/2023 sezonu Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi tarihi

Süper Lig fikstür çekimi için nefesler tutuldu. 2022/2023 sezonu için Süper Lig kura çekimlerine artık saatler kaldı. Yeni sezon öncesinde tuttukları takımların ligin ilk haftalarında kimlerle karşılaşacağını merak eden futbolseverler, Süper Lig 2022/2023 sezonu kura çekimini bekliyor. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak? İşte 2022/2023 sezonu Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi tarihi.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2022/2023 sezonu Süper Lig fikstür çekimi bu akşam belli olacak. TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin de yer alacağı Süper Lig fikstür çekimi 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da belli olacak. Fikstür çekimi Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

SPOR TOTO 1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi 5 Temmuz Salı günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Heyecan dolu fikstür çekimleri, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

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