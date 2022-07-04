Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022/2023 sezonu Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi tarihi

Süper Lig fikstür çekimi için nefesler tutuldu. 2022/2023 sezonu için Süper Lig kura çekimlerine artık saatler kaldı. Yeni sezon öncesinde tuttukları takımların ligin ilk haftalarında kimlerle karşılaşacağını merak eden futbolseverler, Süper Lig 2022/2023 sezonu kura çekimini bekliyor. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak? İşte 2022/2023 sezonu Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi tarihi.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2022/2023 sezonu Süper Lig fikstür çekimi bu akşam belli olacak. TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin de yer alacağı Süper Lig fikstür çekimi 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da belli olacak. Fikstür çekimi Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

SPOR TOTO 1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi 5 Temmuz Salı günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Heyecan dolu fikstür çekimleri, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

