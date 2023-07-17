SÜPER LİG FİKSTÜR KURA ÇEKİMİ 2023: TFF ile Süper Lig fikstürü ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Süper Lig fikstürü kura çekimi için geri sayım sürüyor. Yeni sezonu ile heyecanla beklenen Spor Toto Süper Lig fikstür kur çekimi bu hafta yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak çekilişe dair detaylar merak konusu oldu. 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal ile ilgili detaylar haberimizde...

2023-2024 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ KUR ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig fikstür çekimi yarın (18 Temmuz Salı) 19.30'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada çekilişin TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

TFF'DEN 'SÜPER LİG KURA ÇEKİMİ' AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada " Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir. 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının başlangıç tarihi TFF tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre; Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

