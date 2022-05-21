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Süper Lig gol kralı kim oldu? 2021-2022 Süper Lig sezonu gol kralı hangi futbolcu oldu?

21.05.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de gol kralının kim olduğu merak ediliyor. Süper Lig sezonu yarın oynanacak maçlarla breaber son bulmuş olacak. Ligde ipi göğüsleyip şampiyon olmayı başaran takım Trabzonspor olmuştu. Futbolseverler şimdilerde ise Süper Lig gol kralını merak ediyor. Peki Süper Lig gol kralı kim oldu? 2021-2022 Süper Lig sezonu gol kralı kim oldu? İşte merak edilenler...

Süper Lig gol kralı kim oldu? 2021-2022 Süper Lig sezonu gol kralı hangi futbolcu oldu?

2021-2022 Süper Lig (Ahmet Çalık) sezonunu kazanan ve şampiyon olan takım Trabzonspor olmuş oldu. Ligde son hafta maçları oynanırken, Süper Lig gol kralı merak ediliyor. Gol krallığında bu sene ilk üçte 4 büyüklerden kimse bulunmuyor. Peki Süper Lig gol kralı kim oldu? 2021-2022 Süper Lig sezonu gol kralı hangi futbolcu?

SÜPER LİG GOL KRALI KİM OLDU?

Süper Lig'de gol krallığı yarışında Umut Bozok 20 golle önde bulunmakta. Umut Bozok'u takip eden isimler arasında da 16'şar golle, Ayoub El Kaabi ve Joel Pohjanpalo yer alıyor.

SÜPER LİG ASİST KRALLIĞINDA SON DURUM

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2021-2022 Süper Lig asist krallığında Efecan Karaca, Edin Visça ve Matias Vargas 12'şer asistle liderliği paylaşmakta. Bu üç ismi ise Max Gradel 11 asist, Nwakaeme ise 10 asist ile takip etmekte.


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