Süper Lig'in yıldızıydı! 40 yaşındaki Oscar Cardozo'dan inanılmaz frikik

Bir dönem Benfica formasıyla Avrupa futboluna damga vuran ve daha sonra Trabzonspor'da da forma giyen ve şu sıralar Libertad'da forma giyen Oscar Cardozo son hafta oynanan mücadelede attığı golle maça damga vurdu.

Paraguay Primera Division Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Libertad, sahasında konuk ettiği Sportivo Ameliano karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MUHTEŞEM FRİKİK

Libertad takımında kariyerini sürdüren 40 yaşındaki usta golcü, maçın 32.dakikasında harika bir frikik golüne imza attı.

İŞTE O GOL...

Óscar Cardozo rompe el cero en el Tigo La Huerta.#ClausuraAPF2023 pic.twitter.com/bLPkBPVDaa — Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 20, 2023







