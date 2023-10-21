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  4. Süper Lig'in yıldızıydı! 40 yaşındaki Oscar Cardozo'dan inanılmaz frikik

Süper Lig'in yıldızıydı! 40 yaşındaki Oscar Cardozo'dan inanılmaz frikik

21.10.2023 15:48 | Son Güncelleme:
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Bir dönem transferde Trabzonspor'da forma giyen Oscar Cardozo 40 yaşında olmasına rağmen gollerine devam ederken adından da söz ettirmeyi başarıyor. İşte detaylar...

Bir dönem Benfica formasıyla Avrupa futboluna damga vuran ve daha sonra Trabzonspor'da da forma giyen ve şu sıralar Libertad'da forma giyen Oscar Cardozo son hafta oynanan mücadelede attığı golle maça damga vurdu.

Paraguay Primera Division Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Libertad, sahasında konuk ettiği Sportivo Ameliano karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MUHTEŞEM FRİKİK

22-5

Libertad takımında kariyerini sürdüren 40 yaşındaki usta golcü, maçın 32.dakikasında harika bir frikik golüne imza attı.

İŞTE O GOL...


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