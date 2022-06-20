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Süper Lig kulüplerinin 2022-2023 sezonu takım harcama limitleri belli oldu

20.06.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig kulüplerinin 2022-2023 sezonu takım harcama limitleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2022-2023 sezonu takım harcama limitleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini belirledi.

Kurul; yüzde 40 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 545 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1 milyar 378 milyon, Beşiktaş'a 960 ve Trabzonspor'a 879 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:

Süper Lig Takımlar

Takım Harcama Limiti (TL)

%40 Sapma Dahil
Takım Harcama Limiti (TL)

1.Trabzonspor

627.970.673

879.158.943

2.Fenerbahçe

984.913.184

1.378.878.458

3.Konyaspor

181.509.649

254.113.509

4.Medipol Başakşehir

199.224.707

278.914.589

5.Alanyaspor

177.013.366

247.818.713

6.Beşiktaş

686.289.302

960.805.023

7.Fraport TAV Antalyaspor

186.104.678

260.546.549

8.Fatih Karagümrük

115.014.896

161.020.854

9.Adana Demirspor

256.028.456

358.439.838

10.Demir Grup Sivasspor

207.289.422

290.205.190

11.Kasımpaşa

127.386.784

178.341.497

12.Atakaş Hatayspor

179.047.575

250.666.605

13.Galatasaray

1.104.157.487

1.545.820.482

14.Yukatel Kayserispor

136.325.484

190.855.678

15.Gaziantep Futbol Kulübü

267.841.294

374.977.812

16.Giresunspor

202.431.354

283.403.895

17.MKE Ankaragücü

186.694.743

261.372.640

18.Bereket Sigorta Ümraniyespor

186.694.743

261.372.640

19.İstanbulspor

186.694.743

261.372.640

Not: Sıralama, 2021-2022 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

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