Süper Lig kulüplerinin 2022-2023 sezonu takım harcama limitleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2022-2023 sezonu takım harcama limitleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini belirledi.
Kurul; yüzde 40 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 545 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1 milyar 378 milyon, Beşiktaş'a 960 ve Trabzonspor'a 879 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:
Süper Lig Takımlar
Takım Harcama Limiti (TL)
%40 Sapma Dahil
Takım Harcama Limiti (TL)
1.Trabzonspor
627.970.673
879.158.943
2.Fenerbahçe
984.913.184
1.378.878.458
3.Konyaspor
181.509.649
254.113.509
4.Medipol Başakşehir
199.224.707
278.914.589
5.Alanyaspor
177.013.366
247.818.713
6.Beşiktaş
686.289.302
960.805.023
7.Fraport TAV Antalyaspor
186.104.678
260.546.549
8.Fatih Karagümrük
115.014.896
161.020.854
9.Adana Demirspor
256.028.456
358.439.838
10.Demir Grup Sivasspor
207.289.422
290.205.190
11.Kasımpaşa
127.386.784
178.341.497
12.Atakaş Hatayspor
179.047.575
250.666.605
13.Galatasaray
1.104.157.487
1.545.820.482
14.Yukatel Kayserispor
136.325.484
190.855.678
15.Gaziantep Futbol Kulübü
267.841.294
374.977.812
16.Giresunspor
202.431.354
283.403.895
17.MKE Ankaragücü
186.694.743
261.372.640
18.Bereket Sigorta Ümraniyespor
186.694.743
261.372.640
19.İstanbulspor
186.694.743
261.372.640
Not: Sıralama, 2021-2022 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.
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