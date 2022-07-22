Süper Lig ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı milyonlarca futbolsever tarafından merakla bekleniyor. Tuttukları takımların maçlarını seyretmek için dört gözle Süper Lig'in başlamasını bekleyen futbolseverler, internet üzerinden tarih araştırması yapıyor. Peki, Süper Lig ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte 2022-2023 sezonu Süper Lig başlangıç tarihi.
Süper Lig başlangıç tarihi, 2022-2023 sezonu fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçlarının belirlenmesinin ardından belli oldu. TFF tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında ligde ilk hafta maçlarının 5 Ağustos 2022 Cuma günü oynanacağı açıklandı.
5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak olan Süper Lig, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.
2022-2023 sezonu Süper Lig'de oynanacak derbi maçlarının haftaları belli oldu. Buna göre;
HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray
HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe
HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor
HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş
HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray
HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor
HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş
HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş
HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray
HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe
Okuyucu Yorumları 0 yorum