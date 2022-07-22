Süper Lig ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı milyonlarca futbolsever tarafından merakla bekleniyor. Tuttukları takımların maçlarını seyretmek için dört gözle Süper Lig'in başlamasını bekleyen futbolseverler, internet üzerinden tarih araştırması yapıyor. Peki, Süper Lig ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte 2022-2023 sezonu Süper Lig başlangıç tarihi.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig başlangıç tarihi, 2022-2023 sezonu fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçlarının belirlenmesinin ardından belli oldu. TFF tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında ligde ilk hafta maçlarının 5 Ağustos 2022 Cuma günü oynanacağı açıklandı.

5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak olan Süper Lig, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ

2022-2023 sezonu Süper Lig'de oynanacak derbi maçlarının haftaları belli oldu. Buna göre;

HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray

HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe

HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor

HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş

HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray

HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor

HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş

HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş

HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray

HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe

