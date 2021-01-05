Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!

İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe 'nin 2.65'lik oranı değişmezken Beşiktaş 'ın oranı bu hafta aldığı galibiyetin ardından 3.10'dan 2.90'a geriledi. Galatasaray 'ın oranı ise 2.90'dan 3.00'e yükseldi.
Fenerbahçe: 2.65
Beşiktaş: 2.90
Galatasaray: 3.00
Alanyaspor: 13.0
Trabzonspor: 25.0
Gaziantep: 40.0
Başakşehir: 60.0
Fenerbahçe: 2.65
Galatasaray: 2.90
Beşiktaş: 3.10
Alanyaspor: 17.00
Trabzonspor: 25.00
Gaziantep: 25.00
Başakşehir: 35.00
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