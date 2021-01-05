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Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.01.2021 14:31 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncellendi! Fenerbahçe'nin 2.65'lik oranı değişmezken Beşiktaş'ın oranı bu hafta aldığı galibiyetin ardından 3.10'dan 2.90'a geriledi. Galatasaray'ın oranı ise 2.90'dan 3.00'e yükseldi.

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!

İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe 'nin 2.65'lik oranı değişmezken Beşiktaş 'ın oranı bu hafta aldığı galibiyetin ardından 3.10'dan 2.90'a geriledi. Galatasaray 'ın oranı ise 2.90'dan 3.00'e yükseldi.

İŞTE YENİ ORANLAR

Fenerbahçe: 2.65

Beşiktaş: 2.90

Galatasaray: 3.00

Alanyaspor: 13.0

Trabzonspor: 25.0

Gaziantep: 40.0

Başakşehir: 60.0

GEÇEN HAFTAKİ ORANLAR

Fenerbahçe: 2.65

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 3.10

Alanyaspor: 17.00

Trabzonspor: 25.00

Gaziantep: 25.00

Başakşehir: 35.00

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