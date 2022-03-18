Süper Lig'de 6 maçtır puan alamayan Göztepe, Alanyaspor'u konuk edecek

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında bulunan Göztepe, 30. hafta mücadelesinde yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Süper Lig'de 6 maçtır puan alamayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puanla 18. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, düşme hattının üzerindeki 35'er puana sahip GZT Giresunspor ile Kasımpaşa'nın sekizer puan gerisinde bulunuyor.

Sarı-kart cezalıları Aytaç Kara ve Berkan Emir'in forma giyemeyeceği Göztepe'de François Moubandje'nin de sakatlığı sürüyor.

- Alanyaspor'la 10. randevu

Süper Lig'de rakibiyle 10. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki müsabakalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 15 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

ilk yarıdaki karşılaşma 2-2 berabere sona ermişti.

