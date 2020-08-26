Şüpheli araçtan ruhsatsız silah çıktı

Eskişehir’de, polisin şüphelendiği park halindeki araçtan ruhsatsız silah çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kırmızıtoprak Mahallesi’nde polis ekipleri, durumundan şüphelenilen park halindeki aracın içerisinde ve çevresinde yapılan araştırmada aracın vites kısmında gözle görülür vaziyette tabanca olduğu tespit etti. Araç sürücüsü E.A. ulaşan polis, yapılan GBT sorgusu akabinde, ruhsatsız olduğu tespit edilen tabanca ve şarjöründe bulunan 3 adet 9 milimetre fişeği muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

