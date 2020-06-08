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Sur Tarım ve Orman Müdürü Akbaş, tarım işçilerini ziyaret etti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 08.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Akbaş, tarım işçilerini ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.Akbaş, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği tarım işçilerinin çalıştığı tarım alanlarındaki sosyal alanlarındaki mesafeleri, sağlık, eğitim ve barınmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

Diyarbakır’ın Sur İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Akbaş, tarım işçilerini ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.
Akbaş, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği tarım işçilerinin çalıştığı tarım alanlarındaki sosyal alanlarındaki mesafeleri, sağlık, eğitim ve barınmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Sur Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mahmut Akbaş, tarımsal faaliyetlerin pandemi döneminde hız kesmeden devam ettiğini ve ülke ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu, bu sebeplerle kısıtlamalar döneminde tarımla uğraşan insanların belgendirilmeleri şartı ile gerekli kolaylıkların sağlandığını söyledi. Akbaş, “Tarımın emekçileri olan tarım işçilerimizin de çalışmaları için tüm düzenlemeler sağlanarak ve üretimde sağlık tedbirleri alınarak tarlalarda ki çalışmalar aksatılmadan devam ediyor. Bugün de ilçemize bağlı Kuşburnu Mahallesinde üretim yapan çiftçimizin tarlasında tarım işçilerimizle birlikteyiz. Tarım işçilerimizin pandemi dönemimde en çok risk alanlar olarak üretimin devamlılığı için canla başla çalışıyor olmalarından dolayı kendilerine teşekkürlerimizi ilettik. Tarlada sıcaklığın en fazla oldu mevsimde günün her saatinde Türkiye’nin tarım ve gıda ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarına devam ettiklerinden dolayı da Bakanlık ve müdürlükler olarak hep kendilerinin yanında olduğumuzu belirttik" dedi.
İŞKUR Diyarbakır İl Müdür Yardımcı Süleyman Aktoprak da bu süreçte tarım işçilerinin çalıştıkları yerlerde bireylerin, ailelerin barındıkları yerlerin iyileştirilmesi ve çalışanların sosyoekonomik yönden destekleneceğini belirterek, hastalıkla ilgili işveren ile çalışanlar arasında bir kurum olarak bir köprü görevini yürütmeye devam edeceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından kurum müdürleri ve tarım işçileri tarlaya giderek dikim yaptı.

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