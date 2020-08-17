YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Sur’da 170 kilometre yol yapım ve bakımı gerçekleştirdi

Sur’da 170 kilometre yol yapım ve bakımı gerçekleştirdi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.08.2020 13:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesine bağlı kırsal mahallerde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 170 kilometre yol yapım ve bakımı yaptı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallerde yol yapım bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesine bağlı kırsal mahallerde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 170 kilometre yol yapım ve bakımı yaptı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallerde yol yapım bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sur ilçesine bağlı kırsal mahallerde 170 kilometre yol yapım ve bakımı gerçekleştirdi. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, Sur ilçesinde Oğuzlar, Konacak ve Mecnesar mahallelerini kapsayan 18 kilometrelik grup yolunda bakım ve onarım çalışması yaptı. Göçük ve çukurların oluştuğu yolda temel çalışmaları yürüten ekipler ardından soğuk asfalt yaparak vatandaşların hizmetine sunarken, grup mahalle yolunu daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanacaklarını belirten mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:29
Öğle
12:28
İkindi
16:13
Akşam
19:17
Yatsı
20:41

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı

Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bağlar Belediyesi 200 haneli mezraya 10 günde 25 ara yol kazandırdı

Bağlar Belediyesi 200 haneli mezraya 10 günde 25 ara yol kazandırdı

Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi

Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.