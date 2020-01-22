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  4. Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS HABERLERİ  | 22.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kilis'e geldi.

Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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