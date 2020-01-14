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  4. Sürpriz karne hediyeleri 14 Burda’da

Sürpriz karne hediyeleri 14 Burda’da

BOLU HABERLERİ  | 14.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

Bolu’nun cazibe merkezi Esas 14 Burda AVM, öğrencileri sömestr sürprizleri ile karşılıyor.Açıldığı günden itibaren Bolululara özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM’de sömestr eğlence ve neşe dolu geçiyor.

Sürpriz karne hediyeleri 14 Burda’da

Bolu’nun cazibe merkezi Esas 14 Burda AVM, öğrencileri sömestr sürprizleri ile karşılıyor.
Açıldığı günden itibaren Bolululara özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM’de sömestr eğlence ve neşe dolu geçiyor. Miniklerin tatil heyecanına ortak olan Esas 14 Burda AVM, 17 Ocak Cuma günü karnesi ile danışma noktasına gelen ilk 1000 ilkokul ve ortaokul öğrencisini sürpriz hediyelerle dolu karne kampanyası ile karşılayacak.
Çocuklar, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında sürpriz hediyelerle çıkaracak.

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Öğle
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İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:20

Bolu Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Sümer Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
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