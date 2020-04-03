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Suruç’ta vatandaşlara adreslerinde ödeme yapılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.04.2020 17:22 | Son Güncelleme

Suruç ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş başkanlığındaki Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde oluşturulan ekipler vatandaşların bin liralık nakdi yardımını bulundukları adreslere giderek teslim ediyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş " Mesai başlar başlamaz daha önceden Emniyet Müdürlüğü , İlçe Jandarma Komutanlığı ve PTT Şubesi ile Kaymakamlık bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerle hiçbir sorun yaşanmadan vatandaşlarımızı tek tek aradık.

Suruç ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş başkanlığındaki Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde oluşturulan ekipler vatandaşların bin liralık nakdi yardımını bulundukları adreslere giderek teslim ediyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş " Mesai başlar başlamaz daha önceden Emniyet Müdürlüğü , İlçe Jandarma Komutanlığı ve PTT Şubesi ile Kaymakamlık bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerle hiçbir sorun yaşanmadan vatandaşlarımızı tek tek aradık. Daha sonra ise yardım alan hanelere tanımlanan bin liralık destek ödemesinin yanı sıra 2022 sayılı kanun kapsamında bin liradan oluşan yaşlı ve engelli aylıkları ile birlikte vatandaşlarımıza 700 bin lira ödeme yaptık" diye konuştu.
Vatandaşlar ise yapılan uygulama için yetkililere teşekkür etti.

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