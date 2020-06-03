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Sur’un bazı bölgelerinde maske takma zorunluluğu getirildi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.06.2020 12:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da son günlerde korona virüs vakalarında artış yaşanması ile birlikte Sur ilçesindeki bazı bölgelerde vatandaşların maske takması zorunlu hale getirildi.Diyarbakır’da bazı bölgelerde korona virüs vaka sayılarında ciddi artışın yaşanması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi başkanlığında gerçekleşen toplantıda yeni kararlar aldı.

Diyarbakır’da son günlerde korona virüs vakalarında artış yaşanması ile birlikte Sur ilçesindeki bazı bölgelerde vatandaşların maske takması zorunlu hale getirildi.
Diyarbakır’da bazı bölgelerde korona virüs vaka sayılarında ciddi artışın yaşanması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi başkanlığında gerçekleşen toplantıda yeni kararlar aldı. Buna göre ilçedeki bazı noktalarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.
Kurul üyelerince alınan kararları içeren açıklamada şöyle denildi:
"Vatandaşlarımız yoğun olarak bulunduğu, virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu Melikahmet ve Gazi Caddesi, İç Kale Hz. Süleyman makamında bulunan bütün vatandaşlarımız ile Sur içindeki banka ve PTT kuyruklarında bekleyen vatandaşlarımızın İlçe Hıfzıssıhha kararıyla 4 Haziran 2020 itibariyle maske takma zorunluluğu getirilmiştir."

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