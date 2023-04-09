Survivor'da kahreden veda! Survivor şampiyonluk adaylarından biriydi "Resmen sakatlıklar senesi"

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunduğu Survivor, kıyasıya mücadeleye sahne olmaya devam ediyor. Oyunlarda şartların iyice zorlaşmasıyla birlikte yarışmacılar da zor anlar yaşıyor. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta oyun alanında ayağının dönmesiyle oyunu yarım bırakmak zorunda kalan Kardelen'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.

Survivor Kardelen 29 Mart'ta yayınlanan bölümde parkurda dizinin dönmesiyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Mavi takımda yarışan yarışmacı, parkurda 'Dizim döndü' diye bağırmış ve sağlık ekibi anında müdahale etmişti.

Acun Ilıcalı bugünkü konseyde Kardelen'in sakatlığının ciddi olduğunu ve yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Açıklama sonrasında hem takım arkadaşları hem de karşı takım duygusal anlar yaşadı.

DESTEK YORUMLARI YAĞDI

Acun Ilıcalı'nın vedayı açıklamasından sonra sosyal medyada Survivor Kardelen ile ilgili sosyal medyada adeta destek yorumları yağdı.

Kullanıcılar Kardelen ile ilgili, "Çok iyi başladığın bu yolu sakatlık yüzünden bırakmak zorunda kaldın. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun", "Umarım bir an önce sağlığına kavuşur, çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum! Sakatlıklar senesi oldu resmen" gibi yorumlarda bulundular.

