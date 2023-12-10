Survivor'da yeni takımlar belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı: İşte Survivor 2024 kadrosu!

Survivor 2024 için heyecanlı geri sayım devam ediyor. MasterCef All Star'ın final yapmasının ardından başlayacak olan Survivor 2024 için takımlar bugün gerçekleştirilen programla belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı takımlar sosyal medya büyük yankı uyandırdı.

SURVIVOR 2024 İÇİN KADROLAR BELLİ OLDU

Survivor 2024 kadrosunda Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya,Yasin Obuz,Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik yer alıyor.

Oldukça güçlü isimlerin yer aldığı kadroda takımlar bugün gerçekleşen programla belli oldu. Kırmızı ve Mavi olarak yarışacak yarışmacılar ise şu şekilde takımlara ayrıldı:

MAVİ TAKIM

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.

SURVİVOR'DA YENİ FORMAT

Survivor All Star'da bu sene performans konuşacak. SMS'in olmadığı yeni sezonda performanslar sonucunda bir kişi şampiyon olacak.









