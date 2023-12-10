Survivor'da yeni takımlar belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı: İşte Survivor 2024 kadrosu!

Survivor 2024 için heyecanlı geri sayım devam ediyor. MasterCef All Star'ın final yapmasının ardından başlayacak olan Survivor 2024 için takımlar bugün gerçekleştirilen programla belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı takımlar sosyal medya büyük yankı uyandırdı.
Survivor 2024 kadrosunda Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya,Yasin Obuz,Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik yer alıyor.
Oldukça güçlü isimlerin yer aldığı kadroda takımlar bugün gerçekleşen programla belli oldu. Kırmızı ve Mavi olarak yarışacak yarışmacılar ise şu şekilde takımlara ayrıldı:
Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken
Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya
Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.
Survivor All Star'da bu sene performans konuşacak. SMS'in olmadığı yeni sezonda performanslar sonucunda bir kişi şampiyon olacak.