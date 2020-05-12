Survivor Ersin diskalifiye mi oldu, neden ayrıldı? Survivor Ersin Korkut'un sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı'dan duygusal sözler!

Survivor 2020 yarışmasının 12 Mayıs Salı ekrana gelen yeni bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Ersin Korkut hakkında herkesi üzen gelişmeyi açıkladı. Acun Ilıcalı Ersin'in dizindeki sakatlığı nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceğini duyurdu.

ERSİN KORKUT NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Ersin ile ilgili açıklamaları sırasında duygusal anlar yaşayan ve gözleri dolan Acun Ilıcalı, "Ersin oyun sırasında dizinden sakatlandı. Defalarca mr çekildi ve İstanbul'da bulunan Doktor Metin Kuş'a da bu raporlar gitti. Bu konseyin çekimlerini de belki sonuçlar iyi çıkar diye 2 defa erteledik. Ancak son gelen doktor raporlarına göre Ersin Survivor'a devam edemeyecek. 3 aylık emeğin sonunda çok sevdiğim ve beni hayran bırakan bir yarışmacım ayrılmak zorunda. Beni çok çok üzen bir veda oldu bu. Bu sezon Survivor'da en beklemediğim ve en üzüldüğüm veda oldu. Öyle bir üzüldüm ki anlatamıyorum duygularımı. Bu kadar güzelliğin üzerine Survivor'ın böyle bitmemeliydi" ifadelerini kullandı.

ERSİN: HİKAYEM BURADA BİTTİ

Survivor'dan sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Ersin Korkut ise, "Çok özür dilerim şampiyonluğa kadar ilerleyemiyorum sakatlığımdan dolayı. Bazen Ersin'in dışında başka bir Ersin çıkmıştır. Belki bazen sesim yükselmiştir, bunlar için herkesten özür diliyorum. Benim hikayem burada bitti, sohbetimiz ne yazık ki sona ermiştir" dedi.

Köpeği Mes'in öldüğünden haberi olmayan Ersin'in, "Köpeğimi acaip özlemiştim. bu kadar sakal hiç bırakmamıştım. Bakalım gidince beni tanıyacak mı. Mes diyince bana bakacak mı? Bir karavan almıştım. Dönünce Mes ile gezmeyi planlıyorum." sözleri ise Acun Ilıcalı'yı ve Survivor seyircilerini duygulandırdı.



