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Survivor Mert Öcal ekranlara dönüyor! Müjdeyi verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 14:26 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasıyla beğeni toplayan oyuncu Mert Öcal hayranlarına müjdeyi verdi. Öcal, yakında ekranlarda olacağını söyledi.

Survivor Mert Öcal ekranlara dönüyor! Müjdeyi verdi

Oyuncu Mert Öcal, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Akşam saatlerinde Michelle Restorantta gelen Öcal, yaklaşık 1 saat sonra mekandan ayrıldı.

Mekan çıkışında muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen yakışıklı oyuncu, “Birçok proje ile ekranlara geri döneceğim. Şuan ortağı olduğum 'Saor' adlı fıstık ezmesinin ticareti ile ilgileniyorum. O yüzden sık sık fabrikaya Sakarya'ya gidip geliyorum. Öte yandan hem spor hem de kickbox yapmaya başladım. Projeleri de değerlendiriyorum. İnşallah yakında tekrar ekranlarda görüşeceğiz" diye konuştu.

'ŞARKI YAPMAYACAĞIM'

Ayrıca Survivor'da yakın arkadaşı olan Cemal Can'ın albüm çıkaracağı hatırlatılınca Öcal, ''Projeler var ama şarkı yapmayacağım. Ben şarkı yaparsam haksız rekabet olur'' dedi.


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