Susurluk’ta sabah saatlerinde yağan yağış hayatı felç etti

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde sabaha karşı başlayan şiddetli yağışta sokaklar dereye dönerken, bazı ev iş yerlerini su bastı.

Susurluk ilçesinde sabah 05.30’da başlayan ve 5 dakika süren şiddetli sağanak yağışta sokaklar dereye döndü. Susurluk itfaiye ekipleri ile Susurluk Belediyesine ait ekipler logar bacalarını temizleyerek su baskınlarını önlediler. Alınan bu önlemlere karşın Yeni Mahalle Ortaokul Sokak’ta bulunan bazı evlerin bodrum ve zemin katlarında bulunan iş yeri ve meskenlerde su basması meydana geldi. İtfaiye ekipleri su basan iş yeri ve evlerden motopomp ile suları tahliye etti. İlçenin ortasından geçen Bursa-İzmir karayolunda yağmur suyu taşkınları nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi. Balıkesir ve genelinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri teyakkuz haline geldi.

