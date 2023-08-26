Suudi Arabistan'da ortaya çıkan görüntü herkesi şoke etti! Futbola milyarlar harcadılar ama...

Bu sezon getirdiği dünyaca ünlü yıldızlarla büyük bir seviye atlayan Suudi Arabistan futbolu dikkatleri üzerine çekmişti. Transferlere ciddi bir yatırım yapan; Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Neymar, Roberto Firmino ve Karim Benzema gibi yıldız isimleri ülkeye getiren Suudi Arabistan'da ortaya çıkan görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

TESİSLERİN GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

Ligin 3. haftasında Al Fateh ile Al Nassr'ın karşı karşıya geldiği maç öncesi tesislerin özensiz görüntüsü futbolseverlerin tepkisini çekti.

Fanatik'in haberine göre bu durumun nedeni olarak transfer için harcanan parayı Suudi Arabistan devletinin karşıladığı, tesislerle ise kulüplerin ilgilenmesi gösterildi.

Haberin devamında Beşiktaş'ta top koşturan ve bir dönem Al Nassr forması giymiş olan Vincent Aboubakar'ın ekibinin, Arabistan'da bulunan tesislerin baraka gibi olduğunu, çoğu futbolcunun duş dahi almadan evlerine gittiğini dile getirdiği kaydedildi.

