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Suudi Arabistan'daki 168 Türk vatandaşı Adana'ya getirildi

ADANA HABERLERİ  | 30.04.2020 13:54 | Son Güncelleme

Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Mersin'e gönderildi

Suudi Arabistan'daki 168 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Suudi Arabistan'daki 168 Türk vatandaşını taşıyan uçak Adana Havalimanı'na indi.

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcuların, valizleri de dezenfekte edildi.

Ardından apronda bekletilen otobüslere sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bindirilen vatandaşlar, karantina sürecini geçirecekleri Mersin'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna gönderildi.

Bu kişiler, yurtlarda 14 gün karantinada kalacak.

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Adana Gençlik ve Spor Bakanlığı Kovid-19 Suudi Arabistan THY yeni tip koronavirüs

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