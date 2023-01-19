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Suyu geri dönüştüren fabrika

19.01.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul üretim tesisinde endüstriyel suyun yüzde 100’ünü geri dönüştüren kozmetik markası, her yıl 10 milyon litre, yaklaşık 53 bin İstanbullunun 1 günlük su tüketimine eşdeğer su tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Dünyada ve Türkiye’de su tasarrufu konusunda acilen harekete geçilmesi gerektiğini savunan L’Oréal Türkiye, İstanbul’daki üretim tesisini ‘Suyu Geri Dönüştüren Su Dostu Fabrika’ya dönüştürüyor. Şirketten yapılan açıklamaya her yıl 51 milyon adet şampuan ve saç kremi üreten marka İstanbul tesisinde, üretim aşamasındaki endüstriyel suyun yüzde 100’ünü, kapalı devre bir sistem içerisinde geri dönüştürerek yeniden kullanacak.

Meksika, İspanya, Rusya, İtalya, Belçika, Çin ve son olarak Türkiye’den sonra L’Oréal Grup fabrikalarının yüzde 100’ü, 2030 yılına kadar suyu geri dönüştüren su dostu fabrika haline getirmeyi taahhüt etti.
Markanın Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, “Dünya yaşayan bir organizma; nefes alıyor, veriyor. Biz de onunla beraber nefes alıp veriyoruz. Bütünün bir parçasıyız. Ancak bu bütün, bizim tüketim alışkanlıklarımızın nedeniyle risk altında. Dolayısıyla insanın bu dünyadaki varlığı da risk altında. Yaşamımızı sürdürebilmek için hala pek çok türün eline bakıyoruz. Bunun kıymetini bilelim... Çözüm var ama harekete geçmiyoruz. Son 7 yıl sıcaklık rekorları kırdık. Dünya için rekorun da bir sınırı var, o sınıra yaklaştık. Bu kriz ile mücadelenin en temel noktasını, tüm kaynakların verimli ve elverişli kullanımı oluşturuyor. Sürdürülebilirlik meselesi de bu noktada esas haline geliyor. Bu konuda taşın altına elini koyarak büyük bir sorumluluk üstlenen L’Oréal Türkiye’yi Suyu Geri Dönüştüren Su Dostu Fabrika ile oluşturduğu fark için yürekten tebrik ediyorum. Diğer sektör ve şirketler için de örnek olmasını diliyorum” dedi.

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