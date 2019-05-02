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Svetislav Pesic: Anadolu Efes sonuna kadar hak etti

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 02.05.2019 07:45 | Son Güncelleme

Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, Anadolu Efes’in Final-Four’u sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

Svetislav Pesic: Anadolu Efes sonuna kadar hak etti

Barcelona, THY Euroleague Play-Off 5. maçında deplasmanda Anadolu Efes’e 80-71 yenildi ve elendi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, “Kazandıkları maç için Efes’i tebrik ederim. Sonuna kadar hak ettiler. Beklediğimiz bir maç oldu. Atmosfer harikaydı. Efes’e güç kattı. Bu en iyi oyunumuz değildi. Karakterimizi ortaya koyduk. Üçüncü çeyrek şansımız vardı. Defansif ribaundları alamayınca o şansımızı da kaybettik ve geri döndüler. Eğer hücumda karar veremezseniz bu sonuç çok normal. Zor bir maçtı. 17 hücum ribaundu aldık. Bu gurur duyabileceğimiz bir durum. Anadolu Efes’i tebrik ederim. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Barcelona olarak hakemlere her zaman saygılıyız” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona THY Euroleague anadolu efes Svetislav Pesic

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