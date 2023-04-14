Tabuları yıktı geçti! Mini eteğin yaratıcısı ünlü modacı Dame Mary Quant hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Dame Mary Quant, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Quant'ın ölüm haberi ailesi tarafından duyuruldu. İngiltere’nin Surrey kentindeki evinde hayatını kaybeden ünlü modacı Dame Mary Quant ölüm haberi sevenlerini üzdü.

"MODADA DEVRİM YAPTI!

Bir döneme damga vuran eski model Dame Lesley Lawson, 1960’larda yaptığı tasarımlarla mini eteğin popüler hale gelmesinin önünü açan Dame Mary'e ilişkin paylaşımda bulundu.

KADINLARIN BACAKLARINI ÖZGÜRLEŞTİREN MODACI

Lesley, Dame Mary Quant hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Modada devrim yaptı ve çok muhteşem bir girişimciydi. O olmasaydı, 1960’lar aynı olmayabilirdi”

ABD'nin en çok okunan gazetelerinden birinin moda direktörü Vanessa Friedman da açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kadınların bacaklarını özgürleştiren Mary, huzur içinde yat. Sana borçluyuz” paylaşımda bulundu. Quant ailesi ise Mary’i “20. yüzyılın en tanınan uluslararası moda tasarımcısı ve sıra dışı bir yenilikçi..."

