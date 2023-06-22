YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

22.06.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyonu bölgesinde 15 Haziran 2023 tarihinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras’ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyonu bölgesinde 15 Haziran 2023 tarihinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras’ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pençe Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
THY kaptan pilotu taşın fırlamasıyla oluşan kazada öldüTHY kaptan pilotu taşın fırlamasıyla oluşan kazada öldü
Tarım arazisine yapılan kaçak lüks yapı yerle bir edildiTarım arazisine yapılan kaçak lüks yapı yerle bir edildi
Sapanca turizmine değer katacak teleferik hizmete girdiSapanca turizmine değer katacak teleferik hizmete girdi
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 22 Haziran Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:55
İkindi
16:53
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Perşembe

Pursaklar meydan eczanesi
Pursaklar
Ulus eczanesi
Altindag
Güneş eczanesi
Akyurt
Alpan eczanesi
Cankaya
Nurefşan eczanesi
Mamak
Gülreyhan eczanesi
Yenimahalle
Nur eczanesi
Camlidere
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim!

Yılların eskitemediği efsanevi polo yaka tişörtte 330 TL indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.