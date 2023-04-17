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Tadilat yapılan çatıda yangın çıktı

17.04.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de, tadilat yapılan 5 katlı aparmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Tadilat yapılan çatıda yangın çıktı

Yangın, Çayırova ilçesi Akse Mahallesi, 484. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında büyütme çalışmalarından dolayı tadilat işlemi yapıldı. İftar saatinde işçiler mesailerini tamamlayarak çatıdan ayrıldı.

İftardan 4 saat sonrasında ise henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çatıda yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla müdahalesiyle, yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Çatıda maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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