Tahkim Kurulu, Eljif Elmas'ın cezasını 1 maça indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden TFF Tahkim Kurulu'nun 24 Ocak 2019 günlü (4) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle: "Teknik adam Javier Agenjo Duran'ın Antalya Spor Faaliyetleri Sanayi A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve E.2018/448 - K.2018/455 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Duruşma talebinin reddine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oy çokluğu ile, Hatay Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam İlhami Çankır ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 28.09.2018 tarih ve E.2018/488 - K.2018/482 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oy çokluğu ile,

Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu İzzet Yıldırım ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve E.2018/507 - K.2018/451 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oy çokluğu ile, Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Ali Nadhoim Ahamada ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 09.11.2018 tarih ve E.2018/565 - K.2018/593 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oy çokluğu ile, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Kayseri Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.10.2018 tarih ve E.2018/513 - K.2018/550 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Duruşma talebinin reddine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına oy çokluğu ile,

Trabzon İl Hakemi Mustafa Karadeniz'in AFDK'nın 15.01.2019 tarihli E.2018-2019/840 K.2018-2019/1155 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Duruşma talebinin reddine, Trabzon İl Hakemi Mustafa Karadeniz'in MHK Talimatı'nın 38/a maddesi yoluyla FDT'nin 48/1-c ve 48/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında ve MHK Talimatı'nın 38/b ve FDT 48/1-d maddeleri uyarınca cezanın kesinleşmesinden sonra lisansının iptal edilmesi yönünde verilenkararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy çokluğu ile, Kasımpaşa Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Diagne Mbaye ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/549 K.2018-2019/654 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kasımpaşa Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Diagne Mbaye'nin rakip takım futbolcusuna tükürmesi nedeniyle FDT'nin 41/2. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile,