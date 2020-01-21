Tahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu; Fenerbahçe'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun belirlediği takım harcama limitine yaptığı itirazı Sicil Kurulu'na geri gönderdi.
Olağanüstü toplanan Tahkim Kurulu'nun duruşmasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkanvekili Semih Özsoy'un sözlü beyanları alındı.
Dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde, Sicil Kurulu'nun vereceği karar doğrultusunda dosyanın karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.
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