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  4. Tahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe kararı

Tahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe kararı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.01.2020 20:20 | Son Güncelleme

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı başvurusunu Sicil Kurulu'na geri gönderdi.

Tahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu; Fenerbahçe'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun belirlediği takım harcama limitine yaptığı itirazı Sicil Kurulu'na geri gönderdi.

Olağanüstü toplanan Tahkim Kurulu'nun duruşmasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkanvekili Semih Özsoy'un sözlü beyanları alındı.

Dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde, Sicil Kurulu'nun vereceği karar doğrultusunda dosyanın karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

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Fenerbahçe tff tahkim kurulu harcama limiti karar

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
O KADAR PARALAR HARCADI ALİ KOÇ LİMİT OLDUĞUNU BİLDİĞİ HALDE TRANSFERLERİ YAPTI.ŞİMDİ DE KILIFINI BULUP LİMİTİ ARTTIRIYOR.AKP SANA OY MOY YOK BİTMİŞTİR SİZ BU ALİ KOÇU TFF YE EL ATMADIKÇA SENDEN DE Bİ CACIK OLMAZ.ŞİKECİLER KURMUŞ TEZGAHI
Her yer düşman kaynıyor himmet lobisi her yerde haramzadeler !
Ali Koç isteyecek onlar yapmayacak öylr mi mümkün degil ne de olsa baskan eski fb li yönetici
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