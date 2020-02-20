Tahkim Kurulu, Semih Özsoy'un cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu'nun 20 Şubat 2020 tarihli kararları açıklandı. Yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle 50 bin TL para cezası alan Semih Özsoy için sarı lacivertli kulübün yaptığı itirazın reddedildiği ve 50 bin TL'lik para cezasının onandığı kaydedildi.
Öte yandan Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın yaptığı itirazlar da kabul görmedi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"4. E.2020/40- K.2020/ 58
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TFF'nin 29.01.2020 2020/2140 sayılı cevap yazısına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
(DHA)
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