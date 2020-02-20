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Tahkim Kurulu, Semih Özsoy'un cezasını onadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.02.2020 18:23 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un 50 bin TL'lik para cezasına sarı lacivertli kulübün yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı.

Tahkim Kurulu, Semih Özsoy'un cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu'nun 20 Şubat 2020 tarihli kararları açıklandı. Yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle 50 bin TL para cezası alan Semih Özsoy için sarı lacivertli kulübün yaptığı itirazın reddedildiği ve 50 bin TL'lik para cezasının onandığı kaydedildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın yaptığı itirazlar da kabul görmedi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"4. E.2020/40- K.2020/ 58
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TFF'nin 29.01.2020 2020/2140 sayılı cevap yazısına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Duruşma talebinin reddine,
  • Tahkim Kurulu Talimatı'nın 2. maddesinde belirtilen nitelikte bir kararın mevcut olmadığı görülmekle; başvurunun usul yönünden reddine , oybirliği ile,
    1. E.2020/52- K.2020/59
      Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin PFDK'nın 13.02.2020 tarihli E.2019-2020/624 K.2019-2020/735 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
  • Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin 1. Güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
    1. E.2020/56- K.2020/63
      Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Semih Özsoy ile ilgili PFDK'nın 13.02.2020 tarihli E.2019-2020/639 K.2019-2020/726 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;
  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Semih Özsoy'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FTD'nin 38/3-b maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Semih Özsoy tff tahkim kurulu

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