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Takla atan aracın sürücüsü yaralı kurtuldu

ADANA HABERLERİ  | 01.09.2020 09:42 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.45 sularında Çevre yolu Güneri kavşağında meydana gelen kazada Ömer Sağlık yönetimindeki 60 KF 707 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybolması sonucu sinyalizasyon ışıklarına çarparak takla attı.Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.45 sularında Çevre yolu Güneri kavşağında meydana gelen kazada Ömer Sağlık yönetimindeki 60 KF 707 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybolması sonucu sinyalizasyon ışıklarına çarparak takla attı.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

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Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Aylin Eczanesi
Seyhan
Dalkıran Eczanesi
Seyhan
Didem Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
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