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Taksim’de derbi öncesi Galatasaray taraftarından polise tezahürat

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.09.2019 18:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray taraftarları Taksim’de bir araya geldi. Meşale yakıp, tezahürat yapan taraftarlar, polis aracının yanına geldiklerinde hep birlikte “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” tezahüratıyla polislere moral verdi.

Bu akşam saat 20.00’de Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı öncesi, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yine hareketliydi...

Maça saatler kala Taksim’de bir araya gelen Galatasaray taraftarı, tuttukları takımının tezahüratları eşliğinde İstiklal Caddesi boyunca yürüyüp meşale yaktı. Ortaya çıkan renkli görüntüyü fırsat bilen turistler ise Galatasaraylı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

TARAFTARLARDAN POLİSE MORAL TEZAHÜRATI
İstiklal Caddesi boyunca tezahüratlar eşliğinde yürüyen Galatasaray taraftarı, meydanda bekleyen bir polis aracının yanına geldiğinde hep birlikte, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diyerek görevleri başındaki polislere moral verdi.

MİNİK AMİGO TARAFTARLARI COŞTURDU
Galatasaraylı taraftarların İstiklal Caddesi’ndeki yürüyüşünün en renkli görüntülerinden biri de küçük yaştaki bir çocuğun caddede bulunan taraftarları etrafında toplayarak kendilerine tezahürat yaptırması oldu. Yüzlerce Galatasaray taraftarına tezahürat yaptıran küçük çocuk taraftarlarca alkışlandı.

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Galatasaray Fenerbahçe taksim

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