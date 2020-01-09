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  4. Talas Belediyesi’nden 13 yeni kurs

Talas Belediyesi’nden 13 yeni kurs

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.01.2020 10:21 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi tarafından farklı branşlarda mesleki donanım elde etmek isteyenler için düzenlenen kurslara yenileri ekleniyor.

Talas Belediyesi’nden 13 yeni kurs

Talas Belediyesi tarafından farklı branşlarda mesleki donanım elde etmek isteyenler için düzenlenen kurslara yenileri ekleniyor. Kayıtları başlayan ve 4 ay sürecek kurslarda bilgisayardan İngilizceye, muhasebeden diksiyon derslerine kadar toplam 13 alanda eğitim verilecek.
Her yaş grubundan insanın başvurabileceği kurslara katılım tamamen ücretsiz olacak. Nevin Akyurt Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde verilecek olan kurslarda kadın kursiyerler için özel sınıflar da yer alıyor.
Düzenlenecek kurslarda bilgisayar işletmenliği, klavye kullanımı, adli kalem işleri, İngilizce, işaret dili, genel muhasebe ve diksiyon eğitimleri verilecek. Kadınlara özel kurslarda ise aşçılık, pastacılık, cilt bakımı, resim, çini, seramik ve tekstil eğitimi veriliyor.
Ortalama 4 ay sürecek eğitimlerde başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı kurs bitirme sertifikası verilecek.
Kurs kayıtları için müracaatlar Nevin Akyurt Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılıyor. Detaylı bilgi için 437 45 20 numaralı telefon kullanılabilir.

Talas Belediyesi’nden 13 yeni kurs

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Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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