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Talas muhtarlarından Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Talas ilçesinin 16 mahalle muhtarı Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Talas ilçesinin 16 mahalle muhtarı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret ederek, komşu ilçe muhtarları olarak çalışmalar hakkında bilgi aldılar ve fikir alış verişinde bulundular.
Melikgazi Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi alan Talas mahalle muhtarları, komşu ilçe olunca haliyle bir takım çalışmalar ve hizmette bütünlük istendiğini ve komşu mahallelerin bulunmasından dolayı birçok çalışmayı beraber yerine getirdiklerini söylediler. Muhtarlar, Başkan Palancıoğlu’na Melikgazi’deki görevinden dolayı hayırlı olsun temennilerini ileterek, Talas’ta olduğu gibi Melikgazi’de de hizmetlerinin artarak devam edeceğini söylediler.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Talas’ta 5 yıl görev yaptım ve elimizden geldiğince de güzel hizmetler kazandırdık. Şimdi bayrağı Mustafa Yalçın Başkanımıza devrettik. Oda en iyi şekilde kaldığımız yerden projeleri hayata geçirmeye devam edecek. Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Talas olarak birbirimizden farkımız yok. Yeter ki hizmet yapılsın vatandaşlarımız mutlu olsun. Talasımızın yeni muhtarlarına da göreve devam eden muhtarlarına da başarılar diliyorum. Melikgazi Belediyesi çalışma alanları gezi alanı ve eğitim merkezi gibi hizmet vermektedir. Aynı amaç ve ilkelerimizle Kayseri’ye hizmet edince birçok çalışma da beraber yerine getiriliyor” dedi.

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Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
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Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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